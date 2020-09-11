Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Норникель не готов платить 2 млрд долл. штрафа

11.09.20 14:03 , Интерфакс
печать
размер текста:

"Норильский никель" считает обращение Росприроднадзора с иском в суд о возмещении вреда окружающей среде в размере 147,78 млрд рублей преждевременным.

Как говорится в заявлении на сайте компании, экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов еще не проведена.

"По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит определить корректную сумму ущерба", - подчеркивает "Норникель".

10 сентября Енисейское управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Красноярского край к "дочке" "Норникеля" "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) о возмещении 147,784 млрд рублей (1,94 млрд долл. по текущему курсу).

Ранее "Норникель" выражал надежду на досудебное урегулирование, предлагая Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного экосистеме, после завершения ликвидационных работ. Итоговая сумма, по мнению "Норникеля", должна учитывать затраты на устранение загрязнения и восстановление окружающей среды (такую возможность дает статья 78 закона об охране окружающей среды). Добиться компромисса "Норникель" рассчитывал в рамках совместной с Росприроднадзором рабочей группы, созданной согласно приказу Минприроды.

"Норникель" в отчетности за первое полугодие отразил резерв в 2,13 млрд долл. под экологические требования.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:14
В Германии призывы остановить Северный поток-2 назвали ударом по самим себе
14:59
В Украине ликвидируют госконцерн Ядерное топливо
14:40
Американская компания отказалась поставлять сжиженный газ в Украину
14:22
Мировому рынку цинка предрекают рост
13:47
Экономика Украины будет расти при отсутствии жесткого карантина
13:23
ArcelorMittal опровергает закрытие завода в Кракове
13:02
Центрэнерго рассчиталась со всеми государственными шахтами
12:40
Японские металлурги увеличили потребление лома
12:18
Минэкономики заметило снижение темпов спада ВВП
12:12
Ivanhoe Mines подготовила ТЭО медной шахты Kakula в Конго
11:53
Мировое производство DRI увеличивается высокими темпами
11:49
Moody's прогнозирует спад стального производства в Индии
11:26
Нефть вновь упала ниже отметки 40 долл/барр
10:44
В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19
10:36
Ferrexpo выплатит дополнительные промежуточные спецдивиденды
10:26
МВФ требует от властей Украины не трогать САП, НАБУ и ВАКС
09:56
Разрушение пещер австралийских аборигенов привело к отставке главы Rio Tinto
09:29
Иран увеличил выплавку стали на 7%
08:58
Импорт металлов в РФ сократился на треть
08:04
Украина сократила потребление электроэнергии на 4,5%
10.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!