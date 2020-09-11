Норникель не готов платить 2 млрд долл. штрафа

"Норильский никель" считает обращение Росприроднадзора с иском в суд о возмещении вреда окружающей среде в размере 147,78 млрд рублей преждевременным.



Как говорится в заявлении на сайте компании, экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов еще не проведена.



"По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит определить корректную сумму ущерба", - подчеркивает "Норникель".



10 сентября Енисейское управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Красноярского край к "дочке" "Норникеля" "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) о возмещении 147,784 млрд рублей (1,94 млрд долл. по текущему курсу).



Ранее "Норникель" выражал надежду на досудебное урегулирование, предлагая Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного экосистеме, после завершения ликвидационных работ. Итоговая сумма, по мнению "Норникеля", должна учитывать затраты на устранение загрязнения и восстановление окружающей среды (такую возможность дает статья 78 закона об охране окружающей среды). Добиться компромисса "Норникель" рассчитывал в рамках совместной с Росприроднадзором рабочей группы, созданной согласно приказу Минприроды.



"Норникель" в отчетности за первое полугодие отразил резерв в 2,13 млрд долл. под экологические требования.



МинПром

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