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Экономика Украины будет расти при отсутствии жесткого карантина

11.09.20 13:47 , РБК Украина
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Возвращение к росту экономики Украины может состояться в конце 2020 года. Оживление экономичности активность состоится при условии невозврата жестких мер карантина как в мире, так и в Украине.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отметили в Минэкономики, пандемия коронавируса и влияние сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, имели негативные последствия для производственной сфере, особенно в І полугодии 2020 года.

В частности, пандемия спровоцировала изменение трендов развития мировой экономики, существенное падение спроса и цен на мировых сырьевых рынках, вызвала превентивные меры как в Украине, так и в странах - основных торговых партнерах.

"Однако смягчение с середины мая карантинных ограничений и последующее их снятие на фоне внедрения принятых правительственных решений, направленных на уменьшение воздействия пандемии COVID-19, позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста в конце текущего года при условии невозврата жестких мер карантина как в мире, так и в Украине", - говорится в сообщении

Наряду с тем, отдельным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве в условиях низкого по сравнению с прошлогодним рекордным объемом урожаем зерновых.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью РБК-Украина, что правительство Украины отдает предпочтение точечному реагированию на вспышки эпидемии в случае второй волны COVID-19 и полного закрытия бизнеса не планируется.

МинПром

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