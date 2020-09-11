Японские металлурги увеличили потребление лома

Как сообщает Yieh.com, японские доменные заводы использовали больше стального лома из-за увеличения производства и высокой стоимости железной руды.
Из-за воздействия эпидемии COVID-19 в первой половине этого года конечное потребление в автомобильной и обрабатывающей промышленности страны было неудовлетворительным, что заставило японские доменные заводы значительно сократить производство стали.
Однако в последнее время японская автомобильная промышленность восстановилась. Доменные заводы снова увеличили производство. Стало известно, что доменные заводы намерены закупать больше дешевого стального лома, чтобы сбалансировать его стоимость сырья из-за резкого роста текущих цен на железную руду.
Аналитики подтверждают,что внутренний спрос Японии повысил интерес рынка к высококачественному лому.