Японские металлурги увеличили потребление лома Как сообщает Yieh.com, японские доменные заводы использовали больше стального лома из-за увеличения производства и высокой стоимости железной руды.



Из-за воздействия эпидемии COVID-19 в первой половине этого года конечное потребление в автомобильной и обрабатывающей промышленности страны было неудовлетворительным, что заставило японские доменные заводы значительно сократить производство стали.



Однако в последнее время японская автомобильная промышленность восстановилась. Доменные заводы снова увеличили производство. Стало известно, что доменные заводы намерены закупать больше дешевого стального лома, чтобы сбалансировать его стоимость сырья из-за резкого роста текущих цен на железную руду.



Аналитики подтверждают,что внутренний спрос Японии повысил интерес рынка к высококачественному лому.



МинПром



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