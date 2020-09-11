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Ivanhoe Mines подготовила ТЭО медной шахты Kakula в Конго

11.09.20 12:12 , Металлоснабжение с сбыт
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Канадская компания Ivanhoe Mines сообщила о завершении подготовки независимого окончательного технико-экономического обоснования проекта медной шахты Kakula в ДР Конго. Как указывает компания, данные ТЭО свидетельствуют о высокой привлекательности проекта.

Ввод в строй шахты Kakula намечен на середину 2021 г. Компания рассчитывает ежегодно добывать там 6 млн. т руды с содержанием меди до 6,6%.

В целом проект Kamoa-Kakula, представляющее собой стратегическое партнерство между Ivanhoe Mines (39,6% акций), китайской Zijin Mining Group (39,6%) и правительством ДР Конго (20%) предусмотрены четыре стадии. Полная мощность комплекса предусматривает доведение добычи руды до 19 млн. т в год на одной шахте и трех открытых выработках и производство до 800 тыс. т меди в год.

Как отмечает Роберт Фридланд, сопредседатель правления Ivanhoe, комплекс Kamoa-Kakula может стать вторым по величие медедобывающим предприятием в мире, уступающим только руднику Escondida в Чили.

МинПром

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