Ivanhoe Mines подготовила ТЭО медной шахты Kakula в Конго Канадская компания Ivanhoe Mines сообщила о завершении подготовки независимого окончательного технико-экономического обоснования проекта медной шахты Kakula в ДР Конго. Как указывает компания, данные ТЭО свидетельствуют о высокой привлекательности проекта.



Ввод в строй шахты Kakula намечен на середину 2021 г. Компания рассчитывает ежегодно добывать там 6 млн. т руды с содержанием меди до 6,6%.



В целом проект Kamoa-Kakula, представляющее собой стратегическое партнерство между Ivanhoe Mines (39,6% акций), китайской Zijin Mining Group (39,6%) и правительством ДР Конго (20%) предусмотрены четыре стадии. Полная мощность комплекса предусматривает доведение добычи руды до 19 млн. т в год на одной шахте и трех открытых выработках и производство до 800 тыс. т меди в год.



Как отмечает Роберт Фридланд, сопредседатель правления Ivanhoe, комплекс Kamoa-Kakula может стать вторым по величие медедобывающим предприятием в мире, уступающим только руднику Escondida в Чили.



МинПром



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