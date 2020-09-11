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Мировое производство DRI увеличивается высокими темпами

11.09.20 11:53 , Металлоснабжение с сбыт
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В 2019 г. мировой объем производств восстановленного (горячебрикетированного) железа (DRI/HBI) достиг нового рекордного значения — 108,1 млн. т., что на 7,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила компания Midrex Technologies, подготовившая обзор данной отрасли за 2019 г.

По данным этого обзора, крупнейшим производителем DRI в прошлом году осталась Индия, увеличившая выпуск на 20% до 33,74 млн. т. Второе место занял Иран — 28,52 млн. т, рост на 10,8%. На третьем находится Россия — 8,03 млн. т, примерно на 1,5% больше, чем в 2018 г.

Более 60% восстановленного железа в мире выпускается по технологии Midrex. В этом техпроцессе используется природный газ. В то же время, в Индии применяются исключительно угольные технологии.

Объемы мировой торговли DRI составили в 2019 г. 19,61 млн. т. Это на 8,9% уступает показателю предыдущего года. Крупнейшим экспортером этого сырья является Россия.

Как отмечает Midrex, производство восстановленного железа увеличивается высокими темпами. За последние пять лет оно выросло почти на 49%. В 2020 г. ввода в эксплуатацию новых крупных предприятий не ожидается, так как намеченные на текущий год запуски заводов Algerian Qatari Steel (AQS) в Алжире и Cleveland Cliffs в США были отложены из-за коронавируса. Но в 2021 г. они будут введены в строй, и это увеличит глобальные мощности на 4,4 млн. т в год. Кроме того, семь новых модулей более чем на 7,5 млн. т в год строятся в Иране.

МинПром

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