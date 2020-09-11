Мировое производство DRI увеличивается высокими темпами В 2019 г. мировой объем производств восстановленного (горячебрикетированного) железа (DRI/HBI) достиг нового рекордного значения — 108,1 млн. т., что на 7,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила компания Midrex Technologies, подготовившая обзор данной отрасли за 2019 г.



По данным этого обзора, крупнейшим производителем DRI в прошлом году осталась Индия, увеличившая выпуск на 20% до 33,74 млн. т. Второе место занял Иран — 28,52 млн. т, рост на 10,8%. На третьем находится Россия — 8,03 млн. т, примерно на 1,5% больше, чем в 2018 г.



Более 60% восстановленного железа в мире выпускается по технологии Midrex. В этом техпроцессе используется природный газ. В то же время, в Индии применяются исключительно угольные технологии.



Объемы мировой торговли DRI составили в 2019 г. 19,61 млн. т. Это на 8,9% уступает показателю предыдущего года. Крупнейшим экспортером этого сырья является Россия.



Как отмечает Midrex, производство восстановленного железа увеличивается высокими темпами. За последние пять лет оно выросло почти на 49%. В 2020 г. ввода в эксплуатацию новых крупных предприятий не ожидается, так как намеченные на текущий год запуски заводов Algerian Qatari Steel (AQS) в Алжире и Cleveland Cliffs в США были отложены из-за коронавируса. Но в 2021 г. они будут введены в строй, и это увеличит глобальные мощности на 4,4 млн. т в год. Кроме того, семь новых модулей более чем на 7,5 млн. т в год строятся в Иране.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



