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Moody's прогнозирует спад стального производства в Индии

11.09.20 11:49 , Металлоснабжение с сбыт
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В 2020/2021 финансовом году (апрель/март) производство стали в Индии составит около 90 млн. т, что на 10% меньше, чем годом ранее. С таким прогнозом выступило рейтинговое агентство Moody's Investor Services.

Как отмечают аналитики агентства, данное предположение основано на оптимистичном варианте развития событий, предусматривающем возобновление роста индийского ВВП и промышленного производства с четвертого квартала 2020 г.

По данным Министерства металлургической промышленности Индии, в апреле-августе объем производства стали в стране составил 33,55 млн. т, что на 27,4% меньше, чем годом ранее.

Во втором квартале 2020 г. видимое потребление стальной продукции в Индии упало на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 9,10 млн. т. Выплавка стали сократилась на 46,7% до 14,87 млн. т. Однако, начиная с июля, в Индии активизировался спрос на стальную продукцию в автомобилестроении и строительном секторе.

МинПром

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