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Нефть вновь упала ниже отметки 40 долл/барр

11.09.20 11:26
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Цены на нефть снизились в пятницу второй день кряду на фоне внезапного увеличения запасов в США, тогда как пандемия коронавируса продолжает подрывать спрос на топливо, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,3% до 39,94 долл. за баррель к 08:33 по киевскому времени, на WTI - сбавили 0,13% до 37,25 долл. за баррель.

Оба бенчмарка за неделю просели примерно на 6,5% и могут показать вторую неделю снижения, так как надежды на устойчивое восстановление спроса на топливо слабеют из-за признаков второй волны коронавируса.

Запасы нефти в США выросли на 2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 4 сентября, до 500,4 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг, вопреки ожиданиям аналитиков о снижении на 1,3 миллиона баррелей.

"В то время как добыча нефти в США продолжает восстанавливаться после урагана "Лаура", цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили финансовые прогнозы за последнюю неделю", - говорится в записке для клиентов ING Economics.

Еще одним медвежьим признаком стало то, что трейдеры снова начали бронировать танкеры для хранения нефти и дизельного топлива.

МинПром

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