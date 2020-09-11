В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 В Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро пятницы выявлено 3 144 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 1128 человек выздоровели, 53 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



Днем ранее, 10 сентября, сообщалось о 2 582 новых случаях COVID-19 за сутки, при этом было рекордное количество выздоровевших 1174 человек; 9 сентября был 2 551 инфицированный, 8 сентября —2 411 новых случаев заболевания COVID-19, 7 сентября было 2 174 заболевших. 5 сентября, был зафиксирован прежний рекорд заболеваемости — 2 836 новых инфицированных за сутки.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 148 756 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 076 человека, выздоровели — 67 005 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (404), в Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198) и Львовской (174) областях.



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 285 подозрений на заболевание COVID-19.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



