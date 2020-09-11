Ferrexpo выплатит дополнительные промежуточные спецдивиденды Совет директоров британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), объявил о дополнительных специальных промежуточных дивидендах в размере 6,6 цента США. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Объявленные сегодня дивиденды следуют за специальными промежуточными дивидендами в размере 6,6 цента США, объявленными в июне, а также за промежуточными дивидендами в размере 6,6 цента США, объявленными вместе с промежуточными результатами Компании в прошлом месяце, и доводят общие выплаты, объявленные в отношении этого года, до 19,8 цента США. центов (2019 финансовый год: 13,2 цента США)", - говорится в сообщении Ferrexpo.



Специальные промежуточные дивиденды будут выплачены 8 октября 2020 года акционерам, включенным в реестр, по окончании рабочего дня 25 сентября 2020 года. Он будет выплачиваться в британских фунтах стерлингов с возможностью получения в долларах США.



Как сообщалось, Ferrexpo по итогам 2019 года получила 403,293 млн долл. чистой прибыли (около 11 млрд грн), что на 20,3% выше показателя 2018 года (335,22 млн долл.).



МинПром



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