МВФ требует от властей Украины не трогать САП, НАБУ и ВАКС Для продолжения программы финансовой поддержки МВФ, Украине следует сохранять независимость всех антикоррупционных органов, заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс, сообщает Укринформ.



"Поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда - это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ", - сказал Райс.



Он добавил, что в настоящее время идут переговоры между Украиной и МВФ о действующей программе stand-by. "Назвать дату прибытия миссии с ее первого пересмотра я пока не могу", - отметил официальный представитель.



Министр финансов Сергей Марченко 9 сентября во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что Минфин ожидает завершения пересмотра программы stand-by в ближайшее время, а также ждет транша от Международного валютного фонда до конца года.



Украина в этом году уже получила 2,1 млрд долл. от МВФ и, по предварительным прогнозам Министерства финансов, к концу года может получить от Фонда еще 1,4 млрд долл.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



