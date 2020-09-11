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МВФ требует от властей Украины не трогать САП, НАБУ и ВАКС

11.09.20 10:26
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Для продолжения программы финансовой поддержки МВФ, Украине следует сохранять независимость всех антикоррупционных органов, заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс, сообщает Укринформ.

"Поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда - это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ", - сказал Райс.

Он добавил, что в настоящее время идут переговоры между Украиной и МВФ о действующей программе stand-by. "Назвать дату прибытия миссии с ее первого пересмотра я пока не могу", - отметил официальный представитель.

Министр финансов Сергей Марченко 9 сентября во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что Минфин ожидает завершения пересмотра программы stand-by в ближайшее время, а также ждет транша от Международного валютного фонда до конца года.

Украина в этом году уже получила 2,1 млрд долл. от МВФ и, по предварительным прогнозам Министерства финансов, к концу года может получить от Фонда еще 1,4 млрд долл.

МинПром

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