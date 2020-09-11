Импорт металлов в РФ сократился на треть В течение января-июля 2020 года на территорию РФ поступило 2972,9 тыс. тонн чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС), изготовленных зарубежными металлургическими предприятиями. Сокращение объёмов в годовом соотношении – 32,8%. За июль импорт чёрных металлов увеличился по сравнению с июнем на 22,7% до 465,1 тыс. тонн, сообщает ФТС.



Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за 7 месяцев 2567,9 тыс.тонн или 72,4% от уровня аналогичного периода прошлого года. В июле показатели улучшились к предыдущему месяцу на 29,8% до 438,тыс. тонн.



Импорт стальных труб (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) в течение января-июля сократился в годовом сопоставлении на 53,6% до 259,7 тыс. тонн, за июль – на 1,6% к июню, составив 36,8 тыс. тонн.



"Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-июле 2020 года составил 6,9% (в январе-июле 2019 года – 7,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,2% (в январе-июле 2019 года – 6,3%), из стран СНГ – 13,5% (17,3%). Стоимостный объём данной товарной отрасли снизился в годовом исчислении на 15,1%, физический – на 28%. Поставки чёрных металлов и изделий из них сократились на 31,3%, в том числе труб – на 53,6%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 27,6%, металлоконструкций из чёрных металлов – на 10,3%", - говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.



МинПром



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