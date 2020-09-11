Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Импорт металлов в РФ сократился на треть

11.09.20 08:58 , МеталлСервис
печать
размер текста:

В течение января-июля 2020 года на территорию РФ поступило 2972,9 тыс. тонн чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС), изготовленных зарубежными металлургическими предприятиями. Сокращение объёмов в годовом соотношении – 32,8%. За июль импорт чёрных металлов увеличился по сравнению с июнем на 22,7% до 465,1 тыс. тонн, сообщает ФТС.

Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за 7 месяцев 2567,9 тыс.тонн или 72,4% от уровня аналогичного периода прошлого года. В июле показатели улучшились к предыдущему месяцу на 29,8% до 438,тыс. тонн.

Импорт стальных труб (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) в течение января-июля сократился в годовом сопоставлении на 53,6% до 259,7 тыс. тонн, за июль – на 1,6% к июню, составив 36,8 тыс. тонн.

"Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-июле 2020 года составил 6,9% (в январе-июле 2019 года – 7,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,2% (в январе-июле 2019 года – 6,3%), из стран СНГ – 13,5% (17,3%). Стоимостный объём данной товарной отрасли снизился в годовом исчислении на 15,1%, физический – на 28%. Поставки чёрных металлов и изделий из них сократились на 31,3%, в том числе труб – на 53,6%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 27,6%, металлоконструкций из чёрных металлов – на 10,3%", - говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:04
Украина сократила потребление электроэнергии на 4,5%
10.09.20
18:01
Крюковский завод в этом году не собрал ни одного локомотива
17:45
Украинские металлурги повысили экспорт полуфабрикатов на 43%
17:31
Гривна продолжает падать относительно доллара
17:04
Не хлебом единым: Украина стала лидером по поставкам масла
16:45
Падение ВВП еврозоны за 2020 год ожидается на уровне 8%
16:27
НБУ может опускать учетную ставку ниже нейтрального равновесного уровня
16:15
Промышленники повысили цены на продукцию
15:56
Украина включила печатный станок
15:41
ЮГОК увеличил производство концентрата
15:35
Украине удалось снизить стоимость зеленой энергии – Зеленский
15:15
Проект бюджета на следующий год будет подан 15 сентября – Шмыгаль
14:59
Укрзализныцю обязали выплатить ПУМБ 22 млн долл.
14:51
Старые вагоны - главная причина аварий на железной дороге
14:29
Нафтогаз пополнил бюджет на 92,5 млрд грн – 17% общего дохода
14:05
За 8 месяцев Мариупольский порт перевалил метпродукции на 27% больше
13:42
Минэнерго раскрыло детали реформы угольной отрасли
13:23
По уровню экономической свободы Украина среди стран Азии
13:15
Грузоотправители потеряют миллиарды из-за повышения тарифов Укрзализныци
13:05
Индийская RINL рассчитывает в октябре запустить доменную печь
09.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!