Украина сократила потребление электроэнергии на 4,5% Потребление электроэнергии в Украине в январе-августе 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 4,5% (на 4 млрд 453,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 95 млрд 214,2 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.



Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за восемь месяцев сократилось на 3,6% (на 2,866 млрд кВт-ч) – до 77 млрд 402,5 млн кВт-ч.



Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 4,9% – до 32,615 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 18 млрд 293,3 млн кВт-ч (-7% к январю-августу-2019), топливная – 2 млрд 115,6 млн кВт-ч (-6,7%), машиностроительная – 2 млрд 38,9 млн кВт-ч (-17,9%), химическая и нефтехимическая – 2,714 млрд кВт-ч (+15,3%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 823,8 млн кВт-ч (-3,3%), строительных материалов – 1 млрд 460,9 млн кВт-ч (-0,4%), другие – 3 млрд 168,6 млн кВт-ч (+0,2%).



Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 462,2 млн кВт-ч (-1,6%), транспортные – 3,653 млрд кВт-ч (-16,6%), строительные – 602,4 млн кВт-ч (-6,6%).



Население страны потребило 24 млрд 157,8 млн кВт-ч (+3,3%), коммунально-бытовые потребители – 9 млрд 198,6 млн кВт-ч (-9%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 713,5 млн кВт-ч (-4,3%).



Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам восьми месяцев снизилась до 42,1% с 42,7%, а доля населения увеличилась – до 31,2% с 29,1%.



В августе-2020 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 2,4% (на 277,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,222 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 0,1% (на 5,5 млн кВт-ч), до 9 млрд 364,4 млн кВт-ч.



Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 2 млрд 995,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150 млрд 218,8 млн кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,067 млрд кВт-ч), до 120 млрд 76,5 млн кВт-ч.



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