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Украинские металлурги повысили экспорт полуфабрикатов на 43%

10.09.20 17:45 , ГМК Центр
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В августе украинские металлурги увеличили экспорт полуфабрикатов на 43,1% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 787,4 тыс. т. В денежном выражении показатель вырос на 22,9% – до 276,7 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

В январе-августе 2020 года украинские металлурги сократили выручку от экспорта полуфабрикатов на 10,6% по сравнению с соответствующим периодом 2019-го – до 1,83 млрд долл.

За восемь месяцев метпредприятия экспортировали 5,1 млн т полуфабрикатов. Это на 4,7% больше, чем в январе-августе прошлого года.

Основными потребителями украинских полуфабрикатов являются Италия (24,6%), Турция (15,38%) и Китай (12,13%).

Как сообщалось, по итогам 2019 года экспорт полуфабрикатов из Украины уменьшился на 4,8% по сравнению с предыдущим годом – до 2,9 млрд долл. В натуральном выражении экспорт, напротив, увеличился на 12% – до 7,47 млн т.

МинПром

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