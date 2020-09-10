Гривна продолжает падать относительно доллара

10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 грн. Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 27,85 - 27,87 грн; евро - 33,14 - 33,16 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,72 - 27,91 грни. Евро покупают по 32,53 грн, продают по 32,98 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,79 - 27,87 грн, евро - 32,74 - 32,87 грн.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 27,83 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,77 грн (на 9 сентября - 32,8 грн).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
МинПром
...
...
Facebook
Google+
Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram
, читайте нас в Facebook
и Twitter
, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.
Комментарии
...
Новости партнеров