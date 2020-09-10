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Гривна продолжает падать относительно доллара

10.09.20 17:31 , Экономическая правда
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10 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 27,85 - 27,87 грн; евро - 33,14 - 33,16 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,72 - 27,91 грни. Евро покупают по 32,53 грн, продают по 32,98 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,79 - 27,87 грн, евро - 32,74 - 32,87 грн.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 27,83 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,77 грн (на 9 сентября - 32,8 грн).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

МинПром

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