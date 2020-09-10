Не хлебом единым: Украина стала лидером по поставкам масла Украина стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла по итогам 2019-2020 маркетингового года (МГ, сентябрь 2019 - август 2020). Об этом сообщает ассоциация "Укролияпром".



Согласно сообщению Украина за отчетный период увеличила экспорт основных видов растительных масел на 5,28 млрд долл., что на 16,9% больше, чем в предыдущем сезоне. Экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 млн тонн (на 10,2% больше, чем годом ранее) на сумму 4,9 млрд долл., что на 17% больше.



При этом доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составила 54,9%. Для сравнения, доля России на этом рынке по итогам сезона составила 26,2%, Аргентины - 6,2%, Евросоюза - 5,1%, Турции - 3,3%.



Отмечается, что по оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2020/21 МГ Украина останется мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.



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