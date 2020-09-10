Промышленники повысили цены на продукцию Цены производителей промышленной продукции Украины в августе 2020 года выросли на 2,3%, тогда как в июле – на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%.



Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.



В пределах страны в августе к июлю 2020 года цены промпроизводителей увеличились на 2%, тогда как при поставках за ее пределы – на 3,5%.



Частично это обусловлено ростом цен в Украине на добычу углеводородов сразу на 28,9%, а также подорожанием продукции металлургии внутри страны на 3,1% и за ее пределы на 7,2%.



В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам августа 2020 года цены в промышленности снизились на 4,7%, тогда как по итогам июля – на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%. Такой результат обусловлен падением промцен в Украине за год на 6,6%, тогда как при экспортных поставках они увеличились на 2%.



Госстат указал, что с начала года (август 2020 к декабрю 2019 года) рост цен производителей составил 4,6%, в том числе внутри страны – 16,6%.



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