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Украине удалось снизить стоимость зеленой энергии – Зеленский

10.09.20 15:35 , РБК Украина
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Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику. Об этом во время визита на Хмельницкую АЭС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается возобновляемой энергетики, вы знаете, какой был раньше закон, сейчас, правда, мы переголосовали закон в Верховной Раде - снизили объемы солнца и ветра", - сказал президент.

Также он добавил, что снижение тарифов произошло благодаря нахождению компромисса между правительством и государством.

"В целом в возобновляемой энергетике на 15% в связи с тем меморандумом, который подписан был с рынком возобновляемой энергетики и руководством нашего государства, я имею в виду и Кабмина", - подчеркнул В.Зеленский.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который поддержал президент В.Зеленский. Задача закона реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров и инвесторами в ВИЭ.

Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и тому подобное. Эти нормы позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.

Вместе с тем председатель правления Зао НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что государственное предприятие "Гарантированный покупатель" должен улучшить свою торговую стратегию с продажи тока на рынке электроэнергии, что позволит уменьшить задолженность за зеленую энергетику.

МинПром

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