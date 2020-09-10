Проект бюджета на следующий год будет подан 15 сентября – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины представит и подаст проект государственного бюджета на 2021 год 15 сентября.
Об этом Шмыгаль сказал в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, передает Интерфакс-Украина.
"15 сентября, как это предусматривает закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", - сказал Д.Шмыгаль.
Он отметил, что проект бюджета будет представлен перед подачей в парламент.
Также Д.Шмыгаль надеется, что госбюджет на 2021 год будет принят вовремя.
Ранее премьер заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/долл., а плановый дефицит составляет 6% ВВП.