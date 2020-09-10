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Укрзализныцю обязали выплатить ПУМБ 22 млн долл.

10.09.20 14:59 , Экономическая правда
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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск банка ПУМБ к "Укрзализныце" и постановил взыскать с АО УЗ в пользу банка 22 млн долл. задолженности "Донецкой железной дороги" по трем кредитам 2013 года.

Об этом сообщает Finbalancе, ссылаясь на соответствующее судебное решение.

Суд сослался на выводы Большой Палаты Верховного Суда, о том, что "Укрзализныця" является правопреемницей ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО "Укрзализныця", а отсутствие в передаточном акте ГП "Донецкая железная дорога" от 05.08.2015 определенного имущества или обязательств не свидетельствует о том, что "УЗ" не стала правопреемником по ним, поскольку "УЗ" как единственный правопреемник принял все имущество и все обязательства предприятий, которые прекращаются путем слияния.

Согласно судебным материалам, в июле-сентябре 2016 года суды первой и апелляционной инстанции в рамках этого дела уже удовлетворили исковые требования ПУМБ и "Укрзализныця" в октябре того же года уплатила банку 628,4 млн грн.

Однако в декабре 2016-го Высший хозсуд отменил решение судов предыдущих инстанций и отправил этот спор на рассмотрение в суд первой инстанции.

Хозсуд г. Киева в решении от 28.08.2020 обратил внимание сторон, что "вопрос прекращения обязательств в связи с перечисления денежных средств должен быть решен сторонами не во время нового рассмотрения дела, а на стадии исполнения судебного решения".

Напомним, что в июне Большая Палата Верховного Суда признала УЗ правопреемником ГП "Донецкая железная дорога". После этого хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал "Укрзализныцю", как правопреемника "Донецкой железной дороги", должником "Сбербанка" на сумму 68 млн долл.

МинПром

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