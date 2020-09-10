Нафтогаз пополнил бюджет на 92,5 млрд грн – 17% общего дохода За восемь месяцев 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" оплатила в государственный бюджет 92,5 млрд грн, что составляет более 17% общих доходов госбюджета за этот период. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"По оперативным данным, за январь-август 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от Группы Нафтогаз составили около 92,5 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года - 39,6 млрд грн). Поступления от предприятий группы Нафтогаз составили более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-августе 2020 года", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, группа "Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.



МинПром



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