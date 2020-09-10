За 8 месяцев Мариупольский порт перевалил метпродукции на 27% больше За январь-август 2020 года ГП "Мариупольский морской торговый порт" перевалил 3,076 млн тонн металлопродукции, что на 660 тыс. тонн или на 27% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было перегружено 2,42 млн тонн.



Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные ГП ММТП.



Как отмечают портовики, в этом году к экспортной перевалке добавился каботаж слябов и чугуна, что дало дополнительных 352,2 тыс. т перевалки.



Что же касается экспорта, то в этом направлении за 8 месяцев текущего года было перегружено 2,724 млн тонн металлопродукции, что на 308 тыс. т больше показателя января-августа 2019-го. За отчетный период, в частности, увеличилась перевалка катанки - 1,4 тыс. т (против 0,9 тыс. т годом ранее), слябов - 2,184 млн т (1,755 млн т в 2019 г.), стали в рулонах - 269,2 тыс. т (48,2 тыс. т в 2019 г.).



Напомним, что экспорт металлопродукции из Мариупольского порта налажен в такие страны, как США, Италия, Испания, Великобритания, Бельгия, Турция, Алжир и Египет. В частности, в 2019 году грузопоток металлопродукции через Мариупольский порт в порт Ногаро в Италии вырос на 57% по сравнению с 2018 годом и достиг 350,5 тыс. т.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



