За 8 месяцев Мариупольский порт перевалил метпродукции на 27% больше

За январь-август 2020 года ГП "Мариупольский морской торговый порт" перевалил 3,076 млн тонн металлопродукции, что на 660 тыс. тонн или на 27% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было перегружено 2,42 млн тонн.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные ГП ММТП.
Как отмечают портовики, в этом году к экспортной перевалке добавился каботаж слябов и чугуна, что дало дополнительных 352,2 тыс. т перевалки.
Что же касается экспорта, то в этом направлении за 8 месяцев текущего года было перегружено 2,724 млн тонн металлопродукции, что на 308 тыс. т больше показателя января-августа 2019-го. За отчетный период, в частности, увеличилась перевалка катанки - 1,4 тыс. т (против 0,9 тыс. т годом ранее), слябов - 2,184 млн т (1,755 млн т в 2019 г.), стали в рулонах - 269,2 тыс. т (48,2 тыс. т в 2019 г.).
Напомним, что экспорт металлопродукции из Мариупольского порта налажен в такие страны, как США, Италия, Испания, Великобритания, Бельгия, Турция, Алжир и Египет. В частности, в 2019 году грузопоток металлопродукции через Мариупольский порт в порт Ногаро в Италии вырос на 57% по сравнению с 2018 годом и достиг 350,5 тыс. т.