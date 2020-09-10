Минэнерго раскрыло детали реформы угольной отрасли В Министерстве энергетики представили концептуальные основы реформирования угольной отрасли. Вскоре их передадут на рассмотрение Экспертного совета при Министерстве, а после окончательного согласования представят на заседании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов Украины.



"Мы предлагаем к рассмотрению комбинированный вариант реформы, который включает в себя разделение государственных шахт на три категории. Соответственно, для них предлагаем три пути развития", - подчеркнул заместитель министра энергетики Максим Немчинов.



Часть шахт станет ресурсной базой для ПАО "Центрэнерго", с возможным последующим созданием вертикально интегрированной компании.



Вторая категория - шахты "двойного" назначения, то есть добывающие энергетический и коксующийся уголь.



Третья категория шахт получит шанс на "вторую" жизнь. Их будут предлагать на приватизацию как целостные имущественные комплексы, для которых возможно переформатирование хозяйственной деятельности.



Также планируется реализовать пилотные проекты трансформации угольных регионов в двух "моногородах". Перспективы этих проектов обсуждались во время встреч и.о. министра энергетики Ольги Буславец с представителями правительства и бизнес-кругов Германии.



Он отметила, что при трансформации угольных регионов очень важно учитывать человеческий ресурс и обеспечить социальную защиту работникам шахт.



"Мы должны позаботиться о достойных социальных гарантиях для людей, без этого трансформация угольных регионов невозможна", - отметила О.Буславец.



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