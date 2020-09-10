Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

По уровню экономической свободы Украина среди стран Азии

10.09.20 13:23 , РБК Украина
печать
размер текста:

Украина поднялась на семь позиций с 138-го на 131-е место в рейтинге "Экономическая свобода в мире - 2020". Но все еще остается в наиболее экономически несвободной группе, и является там единственной европейской страной.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета, который подготовил Fraser Institute.

Как отмечается в публикации, самым высоким уровень экономической свободы Украины был в 2011 и 2012 годах, но за всю свою историю страна ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран. Соседями по рейтингу Украины являются Пакистан (129), Тунис (130) и Таджикистан (132).

Традиционно, всемирный рейтинг возглавили Гонконг и Сингапур, а на последнем месте оказалась Венесуэла.

Грузия неизменно находится в группе самых свободных стран с 2005 года (за исключением 2009 года). В свежей версии рейтинга она занимает 8 место в мире.

Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а после этого поднялась до второго квартиля (преимущественно свободные страны), где находится и сейчас. Однако ее позиции ухудшились, с 59-го по 77-е место в рейтинге.

РФ длительное время считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Однако в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла из четвертого квартиля в третий, где и остается до сегодня (89-е место в мире).

Образцом среди постсоветских стран является Эстония, она неизменно находится в экономически самой свободной группе с 2000 года. А стартовала она в рейтинге со второго квартиля (преимущественно свободные страны) в результате либеральных реформ, проведенных в 90-е годы.

Издание 2020 года "Экономическая свобода в мире" базируется на данных 2018 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, верховенство права, и тому подобное), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.

Напомним, в рейтинге экономической свободы фонда Heritage Украина поднялась на 13 пунктов, заняв 134-е место из возможных 180.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:29
Нафтогаз пополнил бюджет на 92,5 млрд грн – 17% общего дохода
14:05
За 8 месяцев Мариупольский порт перевалил метпродукции на 27% больше
13:42
Минэнерго раскрыло детали реформы угольной отрасли
13:15
Грузоотправители потеряют миллиарды из-за повышения тарифов Укрзализныци
13:05
Индийская RINL рассчитывает в октябре запустить доменную печь
12:45
Китайская компания Sinosteel поставит оборудование для АМКР
12:36
Эксперты назвали преимущества локализации в сегменте горэлектротранспорта
12:32
Salzgitter не желает объединяться с ThyssenКrupp
12:20
BHP Group планирует за 10 лет снизить выбросы на 30%
12:09
ArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран Европы
11:53
Норникель хотят оштрафовать на 2 млрд долл.
11:39
Транспортный коридор Via Carpatia поможет экономическому развитию Украины
11:22
Выплаты по ВВП-варрантам могут превысить 22 млрд долл.
11:04
ЗАЗ будет выпускать автомобили Renault
10:54
Пакистан расширяет металлургические мощности
10:43
Vale решила закрыть рудник в Новой Каледонии
10:27
Дело Роттердам+ окончательно превратилось в фарс
10:18
Эпоху глобализации сменит век беспорядка - Deutsche Bank
09:54
Нардеп сообщил, кому выгодно раскручивать дело Роттердам+
09:38
В мире возобновили работу 22 доменных печей
09.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!