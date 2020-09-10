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Индийская RINL рассчитывает в октябре запустить доменную печь

10.09.20 13:05 , Металлоснабжение и сбыт
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Индийская государственная металлургическая компания Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) сообщила, что может вернуть в строй третью доменную печь на комбинате Vizag Steel в октябре, если рыночная ситуация будет и дальше улучшаться.

Как и другие ведущие индийские компании, RINL в начале апреля текущего года приостановила работу двух из трех доменных печей на комбинате. Одна из них была возвращена в эксплуатацию в середине июля.

В настоящее время на Vizag Steel выплавляется в среднем 14 тыс. т чугуна в день. Запуск третьей печи позволит увеличить этот показатель до около 20 тыс. т.

По данным Joint Plant Committee (JPC), подразделения Министерства металлургической промышленности Индии, в августе 2020 г. видимое потребление стальной продукции в стране было на 12,9% меньше, чем в тот же период прошлого года. Ведущие металлургические компании Индии при этом довели объемы продаж до 85-92% от прошлогоднего уровня.

МинПром

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