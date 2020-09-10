Эксперты назвали преимущества локализации в сегменте горэлектротранспорта Применения неценового критерия локализации в государственных закупках, введение которого предусматривается законопроектом №3739, обеспечит стабильную загрузку производственных мощностей заводов, выпускающих городской электротранспорт, содействует развитию производства комплектующих, а также станет источником дополнительных поступлений в местные бюджеты.



Об этом пишет бизнес-портал UAprom в статье "Подотрасль городского транспорта: в ожидании локализации".



Одна из главных проблем для работы предприятий по производству общественного транспорта в Украине – нерегулярный спрос. Практически все производители зависят от государственных тендеров и не ведут серийное производство продукции. Это мешает заводам эффективно использовать ресурсы и планировать свою деятельность на длительный период, утверждает издание.



"Все зависит от заказов. Нет стратегического планирования в нашей стране по тендерным торгам и аукционам, чтобы можно было планировать (производство - ред). Мы, бывает, "рвем" по две-три смены, если очень короткие сроки. А бывает, простаиваем, потому что от тендера до тендера нужно ждать год, а потом проходить процедуру признания (участника тендера победителем – ред.). Что делать в это время?", - задается вопросом президент концерна "Электрон" Юрий Бубес, отмечая, что его предприятие на сегодня загружено лишь на 20-30%.



Последние 5-6 лет рассчитывать в основном на бюджетные деньги приходится и производителям автобусов, говорит директор торгового дома "Эталон авто" Вадим Шкарупин. В отличие от заводов, которые выпускают троллейбусы и трамваи, ранее они всегда могли найти частных покупателей. "Если раньше в структуре автобусного рынка 70% продаж приходилось на ритейл и частных покупателей, а 30% - на бюджетные закупки, то сегодня все наоборот. Бюджет закупает до 70%, а частный рынок 25-30%", - объясняет руководитель торгового подразделения корпорации "Эталон", чья продукция участвует в основном в тендерах на закупку школьных автобусов.



Украинским производителям часто приходится бороться за заказ не только между собой, но и с иностранными компаниями, которые, по оценкам руководителя CMD-Ukraine Игоря Гужвы, занимают на рынке госзакупок гортранспорта внушительную долю в 25-30%. В итоге эти деньги выводятся за пределы украинской экономики, хотя могли бы профинансировать работу не только заводов, производящих конечный продукт, но и целого ряда поставщиков комплектующих и услуг, считает эксперт.



"Документ предлагает вводить локализацию в два этапа. Первый предполагает порог от 25%. Это как раз связано с тем, что наши предприятия не могут обеспечить полный производственный цикл. Есть узлы, которые нужно импортировать. На втором этапе, с 2024 года порог локализации повышается до 45%-60% за счет реанимации утраченных компетенций. Мы понимаем, что сначала какие-то части мы будем импортировать, но если будет гарантированный спрос на тот же наземный транспорт, то производство комплектующих начнет восстанавливаться", - объясняет Гужва.



"Закупая трамваи или троллейбусы украинского производства, города выигрывают дважды. Во-первых, они получают новый транспорт, а во-вторых, увеличиваются налоговые отчисления в городские бюджеты от предприятий, в частности, НДФЛ от сотрудников предприятий, производящих компоненты для транспорта или осуществляющие сборку. Таким образом, законопроект, обеспечивающий повышение загрузки мощностей заводов, автоматически приводит к росту занятости и отчислений налогов с зарплат работников, поскольку промышленность - это белая часть экономики. Если же приобретается импортная техника, то местные бюджеты не получают ничего, а в регионах растет социальная напряженность", - отметил народный депутат Дмитрий Киселевский, один из авторов законопроекта о локализации.



Инициатива также будет стимулировать размещение в Украине иностранных производств либо создание совместных предприятий именно по производству узлов и комплектующих, считает руководитель Центра политического анализа Владимир Головко. Благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами украинские заводы получат технологии и компетенции, которые впоследствии помогут их конечной продукции конкурировать в том числе на мировых рынках.



МинПром



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