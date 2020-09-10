Китайская компания Sinosteel поставит оборудование для АМКР "АрселорМиттал Кривой Рог" выбрал в качестве подрядчика по созданию проекта и поставке оборудования для строительства современной фабрики окомкования китайскую компанию Sinosteel Engineering & Technology. Компания уже подписала соответсвующий договор, сообщила пресс-служба АМКР.



"Это знаменует собой старт проекта строительства современного производственного объекта, работа которого позволит вывести из эксплуатации два действующих аглоцеха предприятия", - говорится в сообщении.



Благодаря работе новой фабрики окомкования, закрытию двух аглоцехов и реконструкции аглоцеха № 2 ожидается уменьшение общего объема выбросов загрязняющих веществ на 78 тыс. тонн, а также снижение общего объема выбросов СО2 на 800 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию фабрики окомкования и будущая реконструкция доменной печи № 9 даст возможность достичь значительного снижения расхода кокса в аглодоменном переделе, что также повлечет за собой снижение выбросов загрязняющих веществ. Инвестиции в проект строительства новой фабрики окомкования превыcят 250 млн долл.



"На то, чтобы осуществить надлежащую оценку и выбрать технологию, необходимую для дальнейшего развития нашего металлургического производства, понадобилось несколько лет, но в итоге было решено построить с нуля современную высокотехнологичную фабрику окомкования. Она позволит не только усовершенствовать и модернизировать нашу операционную деятельность, но и станет флагманом экологической трансформации компании, города, области и страны. Также я горжусь, что это соглашение было подписано в разгар одного из самых крупных кризисов в сталелитейной промышленности, поскольку это демонстрирует полную приверженность компании к долгосрочному развитию", - отметил Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".



Новая фабрика окомкования сможет выпускать до 5 млн тонн окатышей в год. Их будут использовать в качестве сырья для доменных печей, частично заместив агломерат. Это не только позволит увеличить производительность крупнейшей на предприятии доменной печи № 9, но и отказаться от выпуска агломерата в двух аглоцехах. При этом первоначально рассматривался вариант со строительством агломерационной фабрики. Но после детального анализа на предприятии пришли к выводу, что строительство фабрики окомкования является более экономически и экологически эффективным проектом.



Завершить обновление агломерационного производства "АрселорМиттал Кривой Рог" намерен в 2023 году, что приведет к существенному снижению промышленной нагрузки на окружающую среду.



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