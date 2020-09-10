BHP Group планирует за 10 лет снизить выбросы на 30% BHP Group сосредоточится на сокращении производственных выбросов на 30 процентов к 2030 финансовому году по сравнению с уровнями 2020 года и увяжет бонусы руководителей c прогрессом в этой области.



Крупнейшая в мире горнодобывающая компания сосредоточится на использовании более чистых форм энергоснабжения, а также предпримет шаги по электрификации своего парка дизельных грузовиков в рамках начальных шагов, которые в конечном итоге приведут к достижению чистых нулевых производственных выбросов к 2050 году.



BHP заявила, что будет работать со сталелитейной и морской отраслями, которые являются одними из самых загрязняющих в мире, чтобы разработать способы снижения интенсивности выбросов на 30 процентов для сталелитейной промышленности и на 40 процентов для судов, зафрахтованных BHP.



"Мы ожидаем, что наши действия будут способствовать более широкому сокращению выбросов в сталелитейном и морском секторах", - сообщили в компании, добавив, что 10% краткосрочных стимулов для исполнительного руководства будут связаны с прогрессом фирмы в области изменения климата.



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