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Salzgitter не желает объединяться с ThyssenКrupp

10.09.20 12:32 , МеталлТорг
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Второй по величине производитель стали в Германии, компания Salzgitter не заинтересована в союзе с конкурирующей компанией ThyssenКrupp, по словам генерального директора Хайнца Йорга Фурманна. Об этом сообщает агентство Reuters.

"В настоящее время мы не видим никакого сценария, который улучшил бы нашу ситуацию по сравнению с обретением независимости, - сказал Х.Й.Фурманн в интервью. - Сначала нам пришлось бы разобрать себя или позволить разобрать себя. Ни один здравомыслящий человек в компании не согласится с этим здесь".

В прошлом месяце ThyssenКrupp заявила, что ее сталелитейное подразделение столкнулось с операционными убытками в размере 1 млрд долл. (1,18 млрд долл.) в этом году, что усилило давление на него, чтобы исправить или продать подразделение, и Salzgitter рассматривается как один из нескольких потенциальных будущих партнеров.

Ожидаемые убытки Thyssenkrupp Steel Europe, второго игрока на континенте после ArcelorMittal, связаны с тем, что сектор страдает от дешевого китайского импорта, высоких цен на сырье и слабого автомобильного спроса.

Х.-Й. Фурманн сказал, что те, кто поддерживал идею создания немецкого гиганта по производству стали, не понимают отрасль, отметив, что настоящие лидеры отрасли действуют во всем мире и в пять раз крупнее, чем предполагаемое слияние Германии.

Он сказал, что призывы к слиянию носят краткосрочный характер, добавив, что Salzgitter не испытывала давления, несмотря на кризис с коронавирусом, отметив, что группа почти утроила свои продажи с момента обретения независимости в 1998 году и удвоила штат сотрудников.

"Мы прошли путь от катастрофической ситуации во втором квартале до плохой", - сказал он, добавив, что производство стали компании может упасть более чем на 10% в этом году, а суровые климатические условия могут продлиться до первого квартала 2021 года.

Он подтвердил прогноз, который компания представила в июле в отношении убытков до налогообложения в 2020 году в диапазоне от низких до трехзначных цифр в миллионах евро.

Х.-Й. Фурманн сказал, что компания открыта для идеи сотрудничества с Германией для управления переходом к снижению выбросов углерода при производстве чугуна и стали, который также поддерживается крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall.

МинПром

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