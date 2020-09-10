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Норникель хотят оштрафовать на 2 млрд долл.

10.09.20 11:53 , Интерфакс
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Росприроднадзор подал иск к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (входит в "Норникель") на 148 млрд рублей о возмещении вреда окружающей среде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Они попали на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Происшествие стало вторым крупнейшим в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет.

"Норникель" предложил Росприроднадзору уточнить размер ущерба после завершения ликвидационных работ. Компания рассчитывала добиться внесудебного урегулирования вопроса, основываясь на выводах совместной с Росприроднадзором рабочей группы.

"Норникель" также заявлял, что оспорит размер вреда, считая, что Росприроднадзор ошибочно использовал максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. Корпорация считает это необоснованным, так как начала ликвидацию последствий незамедлительно. По мнению "Норникеля", некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку она была рассчитана до окончания сбора разлившегося в этом районе горючего.

Спорным также является вопрос о том, могут ли учитываться расходы на ликвидацию последствий аварии в оценке ущерба окружающей среде.

МинПром

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