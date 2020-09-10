Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Транспортный коридор Via Carpatia поможет экономическому развитию Украины

10.09.20 11:39 , Укринформ
печать
размер текста:

Транспортный коридор Via Carpatia, который также будет иметь свое разветвление в Украине, позволит развивать украинскую экономику. Об этом во время Экономического форума в польском городе Карпач заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

"Украина очень заинтересована в Via Carpatia – пути, который позволит ей иметь безопасную инфраструктуру (коммуникаций - ред.) как с югом Европы, так и с Балтийским морем", - заявил польский министр.

Он отметил, что одним из важнейших коммуникационных узлов Via Carpatia является Жешув и автомагистраль A4.

"Благодаря декларациям как нынешнего, так и предыдущего украинского правительств через элементы Via Carpatia, в частности Жешув, Украина строит коммуникационный путь, который будет помогать развивать ее экономику", - подчеркнул А.Адамчик.

Как сообщалось, в 2006 году по инициативе Польши на уровне министров транспорта был формально образован международный путь между Литвой, Польшей, Словакией и Венгрией. В 2010 году состоялась очередная конференция, во время которой была подписана Декларация о создании Via Carpatia. В марте 2016 года к проекту присоединились Украина и Турция, подписав в Варшаве декларацию по строительству этого международного транспортного коридора с севера до юга Европы.

Транспортный коридор Via Carpatia должен пройти от литовских Клайпеды и Каунаса через польские Белосток, Люблин и Жешув до словацкого Кошице и венгерского Дебрецена, а оттуда - до румынской Констанцы и греческих Салоник.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:23
По уровню экономической свободы Украина среди стран Азии
13:15
Грузоотправители потеряют миллиарды из-за повышения тарифов Укрзализныци
13:05
Индийская RINL рассчитывает в октябре запустить доменную печь
12:45
Китайская компания Sinosteel поставит оборудование для АМКР
12:36
Эксперты назвали преимущества локализации в сегменте горэлектротранспорта
12:32
Salzgitter не желает объединяться с ThyssenКrupp
12:20
BHP Group планирует за 10 лет снизить выбросы на 30%
12:09
ArcelorMittal повысила цены на г/к рулон для всех стран Европы
11:53
Норникель хотят оштрафовать на 2 млрд долл.
11:22
Выплаты по ВВП-варрантам могут превысить 22 млрд долл.
11:04
ЗАЗ будет выпускать автомобили Renault
10:54
Пакистан расширяет металлургические мощности
10:43
Vale решила закрыть рудник в Новой Каледонии
10:27
Дело Роттердам+ окончательно превратилось в фарс
10:18
Эпоху глобализации сменит век беспорядка - Deutsche Bank
09:54
Нардеп сообщил, кому выгодно раскручивать дело Роттердам+
09:38
В мире возобновили работу 22 доменных печей
09:18
В деле Роттердам+ нужно поставить жирную точку - Магомедов
08:58
Кабмин ждет от Рады отмены моратория на приватизацию
08:04
Польша решила поменять уголь на атом
09.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!