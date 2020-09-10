ЗАЗ будет выпускать автомобили Renault Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) возобновляет производство автомобилей группы Renault. Об этом Укринформу сообщил представитель корпорации "УкрАвто" (в состав которой входит ЗАЗ) Дмитрий Скляренко.



Завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье и, по словам Д.Скляренко, обещает стать признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине. Перед этим ЗАЗ провел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.



"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - процитировал представитель "Укравто" управляющего директора Groupe Renault Export Регион Евразия Макса Миссана.



Как сообщалось, Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейший производитель автомобилей в Украине, который имеет полный цикл производства легковых автомобилей, который включает штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. Датой учреждения предприятия считается 1863 год. Производство легковых автомобилей в Запорожье было приостановлено с 2018 года.



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