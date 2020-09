Vale решила закрыть рудник в Новой Каледонии

Бразильская горнодобывающая корпорация Vale сообщила, что приступает к остановке добычи руды и производству никеля и кобальта на руднике Goro в Новой Каледонии после того, как стало известно о провале сделки по продаже 95% акций предприятия австралийской компании New Century Resources.



Как заявляет Vale, корпорация безусловно выходит из этого бизнеса. Поэтому, если в ближайшие несколько месяцев не будет найдено решения, рудник будет окончательно выведен из эксплуатации.



Рудник Goro, введенный в строй в 2011 г., достался Vale в ходе поглощения канадской компании Inco. Его производительность должна была составить 57 тыс. т никеля и 2-3 тыс. т кобальта в год, но из-за многочисленных технических проблем и конфликтов с местным населением этого тихоокеанского острова предприятие так и не смогло выйти на проектную мощность. В 2019 г. на нем было получено только 23,4 тыс. т никеля.



В конце мая 2020 г. Vale заключила соглашение с New Century о проведении эксклюзивных переговоров о продаже 95% акций компании Vale-Nouvelle-Caledonie (VNC), которая управляет рудником. Но срок их истек, а заключить сделку так и не удалось.



В соответствии с разработанной программой модернизации на руднике планировалось демонтировать часть оборудования и перевести предприятие с производства, преимущественно, оксида никеля на выпуск смешанного гидроксида никеля и кобальта. Стоимость этих мероприятий оценивалась в $900 млн.



Предполагалось, что Vale после продажи предоставит 500 млн долл. на реконструкцию Goro. Еще 200 млн евро обещала выделить администрация Новой Каледонии, являющейся владением Франции. Оставшиеся 200 млн долл. должна была привлечь New Century, но данный проект не был поддержан ее акционерами.



Руководство Vale сообщает, что продолжает переговоры о будущем VNC с местными властями. Кроме того, компания отмечает, что ранее интерес к руднику проявляли некие китайские инвесторы. В настоящее время компания поставляет небольшие объемы никелевой руды в Китай.



