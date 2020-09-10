Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Дело Роттердам+ окончательно превратилось в фарс

10.09.20 10:27
печать
размер текста:

Громкое вначале дело "Роттердам+" превращается в фарс. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, сто инициатор дела "Роттердам+", бывший нардеп Виктор Чумак накануне не явился в Высший антикоррупционный суд, куда подал жалобу на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о прекращении следствия.

С.Магера выразил уверенность, что почти четыре года НАБУ играло в большую политическую игру, безуспешно ища доказательства нанесения "космических убытков" государству и потребителям.

"Полтора десятка украинских и международных институтов, среди которых - Киевский НИИ судебных экспертиз и Европейская ассоциация угля, в своих выводах заявили, что формула "Роттердам+" никому не навредила, но была нужна при переходном этапе от регулируемой модели энергорынка рынка к рыночным отношениям. Беспрецедентного размаха экспертиза, проведенная отдельно по запросу СБУ, подтвердила те же результаты. К тому же, этот принцип утвердили в меморандуме Украины с МВФ при определении цены на газ", - сказал он.

"Что собирается противопоставить этим аргументам Виктор Чумак в антикоррупционном суде? Трудно представить. Но точно знаю, что отката назад к ручному регулирования цен, в угоду отдельным олигархам, не будет. На это у властей хватит политической воли", - считает С.Магера.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:39
Транспортный коридор Via Carpatia поможет экономическому развитию Украины
11:22
Выплаты по ВВП-варрантам могут превысить 22 млрд долл.
11:04
ЗАЗ будет выпускать автомобили Renault
10:54
Пакистан расширяет металлургические мощности
10:43
Vale решила закрыть рудник в Новой Каледонии
10:18
Эпоху глобализации сменит век беспорядка - Deutsche Bank
09:54
Нардеп сообщил, кому выгодно раскручивать дело Роттердам+
09:38
В мире возобновили работу 22 доменных печей
09:18
В деле Роттердам+ нужно поставить жирную точку - Магомедов
08:58
Кабмин ждет от Рады отмены моратория на приватизацию
08:04
Польша решила поменять уголь на атом
09.09.20
18:04
Перевалка грузов в портах Украины выросла на 5%
17:50
В августе Украина отправила на экспорт на 43,7% больше чугуна
17:33
Перевозки по Днепру за 8 месяцев снизились на 10%
17:11
Инфляция в Украине в годовом измерении выросла до 2,5%
16:51
Законопроект об экологическом контроле отправлен на доработку
16:31
Транзит сжиженного газа через Украину упал на 23%
16:15
В Украине восстанавливается уровень потребления электроэнергии
15:51
Правительство собирается продлить мораторий на проверки бизнеса
15:32
Для решения проблем бастующих шахтеров нужен трехсторонний диалог
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!