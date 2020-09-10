Дело Роттердам+ окончательно превратилось в фарс Громкое вначале дело "Роттердам+" превращается в фарс. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, сто инициатор дела "Роттердам+", бывший нардеп Виктор Чумак накануне не явился в Высший антикоррупционный суд, куда подал жалобу на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о прекращении следствия.



С.Магера выразил уверенность, что почти четыре года НАБУ играло в большую политическую игру, безуспешно ища доказательства нанесения "космических убытков" государству и потребителям.



"Полтора десятка украинских и международных институтов, среди которых - Киевский НИИ судебных экспертиз и Европейская ассоциация угля, в своих выводах заявили, что формула "Роттердам+" никому не навредила, но была нужна при переходном этапе от регулируемой модели энергорынка рынка к рыночным отношениям. Беспрецедентного размаха экспертиза, проведенная отдельно по запросу СБУ, подтвердила те же результаты. К тому же, этот принцип утвердили в меморандуме Украины с МВФ при определении цены на газ", - сказал он.



"Что собирается противопоставить этим аргументам Виктор Чумак в антикоррупционном суде? Трудно представить. Но точно знаю, что отката назад к ручному регулирования цен, в угоду отдельным олигархам, не будет. На это у властей хватит политической воли", - считает С.Магера.



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



