Эпоху глобализации сменит век беспорядка - Deutsche Bank

Эпоху глобализации, длившуюся 40 лет, сменит "век беспорядка", сообщает РБК со ссылкой на сентябрьское исследование Deutsche Bank.
В аналитике банка отмечается, что главными характеристиками новой эпохи будет "холодная война" между США и Китаем, рост глобального долга и усиление позиций миллениалов.
В исследовании также подчеркивается, что "не всякий беспорядок является плохим". Среди ключевых тем нового времени Deutsche Bank выделяет усиление экономического веса Китая и ухудшение его отношений с США на этом фоне, новый импульс для интеграционных процессов в Европе после пандемии COVID-19, дальнейшее распространение политики «вертолетных денег».
Кроме того, банк отмечает вероятный рост инфляции, усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем изменение тренда в сторону увеличения налогов с богатых, ужесточение конкуренции между поколениями, рост озабоченности вопросами изменения климата и новой технологической революции.