Нардеп сообщил, кому выгодно раскручивать дело Роттердам+

Чтобы понять, кому выгодно раскручивать дело "Роттердам+", достаточно увидеть, кому принадлежат СМИ, запускающие в информационное пространство новости на эту тему. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.
Народный депутат подчеркнул, что у государства, антикоррупционных органов, а также бытовых и промышленных потребителей нет вопросов к формуле "Роттердам+".
В частности он напомнил, что ранее Кабмин вовсе отказался представлять интересы по делу потерпевших (которых следствие даже не нашло). А недавно еще и согласовало с "Укрэнерго" закупку украинского угля по цене, сформированной на основе "Роттердам+".
В свою очередь за 3,5 года следствия по "Роттердам+" НАБУ и САП не предоставили доказательств несправедливости формулы и не нашли выгодополучателя среди госчиновников от ее внедрения, из-за чего понесли серьезные репутационные потери.
Что же касается бытовых и промышленных потребителей, то по подсчетам НКРЭКУ, экономия для них благодаря формуле составила до 40 млрд грн. А вот из-за отмены формулы, только за второе полугодие 2019-го потребители претерпели убытков на 4,4 млрд грн.