Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В деле Роттердам+ нужно поставить жирную точку - Магомедов

10.09.20 09:18
печать
размер текста:

В деле "Роттердам+" нужно на самом высоком уровне официально поставить жирную точку. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Чтобы раз и навсегда прекратить это нелепое барахтанье двух недешевых в обслуживании государственных органов в куче фэйковых обвинений. Чтобы пресечь дальнейшие попытки реанимировать дело в интересах отдельных украинских олигархов. Чтобы избежать очередного коллапса на угольном рынке или срыва отопительного сезона", - сказал он.

М.Магомедов напомнил, что процессуальный прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела. Но НАБУ, потратившее на заведомо бесперспективное следствие 3,5 года и 96 миллионов государственных гривен, намерено оспаривать закрытие.

"То бишь, масштабная экспертиза СБУ, выводы 10 украинских государственных, а также четырех международных исследовательских институтов об отсутствии каких-либо убытков при применении формулы, для бюро – не имеют значения", - отметил депутат.

"НАБУ и САП, похоже, не обладают волей достаточной, чтобы противостоять олигархическим хотелкам и огромному политическому давлению. Им бы сейчас поддержка руководства страны не помешала. Недавно, власти уже сказали "А" в этом деле, согласовав с "Укрэнерго" закупку украинского угля по цене сформированной на основе "Роттердам+", чем, фактически, признало эффективность формулы. Пора сказать "Б"", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:54
Нардеп сообщил, кому выгодно раскручивать дело Роттердам+
09:38
В мире возобновили работу 22-х доменных печей
08:58
Кабмин ждет от Рады отмены моратория на приватизацию
08:04
Польша решила поменять уголь на атом
09.09.20
18:04
Перевалка грузов в портах Украины выросла на 5%
17:50
В августе Украина отправила на экспорт на 43,7% больше чугуна
17:33
Перевозки по Днепру за 8 месяцев снизились на 10%
17:11
Инфляция в Украине в годовом измерении выросла до 2,5%
16:51
Законопроект об экологическом контроле отправлен на доработку
16:31
Транзит сжиженного газа через Украину упал на 23%
16:15
В Украине восстанавливается уровень потребления электроэнергии
15:51
Правительство собирается продлить мораторий на проверки бизнеса
15:32
Для решения проблем бастующих шахтеров нужен трехсторонний диалог
15:17
Южный ГОК увеличил выпуск концентрата
15:03
Польша предлагает заменить Северный поток-2 своим Балтик пайп
14:41
Верховный Суд приостановил взыскание с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу Суркисов
14:20
Для спасения Tata Steel Великобритания привлекла банк Credit Suisse
14:03
В сентябре Кабмин может утвердить локализацию производства в машиностроении
13:50
До конца года Минэнерго должно провести зеленые аукционы
13:24
САП официально сообщила защите о закрытии дела Роттердам+ из-за отсутствия состава преступления
08.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!