В деле Роттердам+ нужно поставить жирную точку - Магомедов В деле "Роттердам+" нужно на самом высоком уровне официально поставить жирную точку. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Чтобы раз и навсегда прекратить это нелепое барахтанье двух недешевых в обслуживании государственных органов в куче фэйковых обвинений. Чтобы пресечь дальнейшие попытки реанимировать дело в интересах отдельных украинских олигархов. Чтобы избежать очередного коллапса на угольном рынке или срыва отопительного сезона", - сказал он.



М.Магомедов напомнил, что процессуальный прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела. Но НАБУ, потратившее на заведомо бесперспективное следствие 3,5 года и 96 миллионов государственных гривен, намерено оспаривать закрытие.



"То бишь, масштабная экспертиза СБУ, выводы 10 украинских государственных, а также четырех международных исследовательских институтов об отсутствии каких-либо убытков при применении формулы, для бюро – не имеют значения", - отметил депутат.



"НАБУ и САП, похоже, не обладают волей достаточной, чтобы противостоять олигархическим хотелкам и огромному политическому давлению. Им бы сейчас поддержка руководства страны не помешала. Недавно, власти уже сказали "А" в этом деле, согласовав с "Укрэнерго" закупку украинского угля по цене сформированной на основе "Роттердам+", чем, фактически, признало эффективность формулы. Пора сказать "Б"", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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