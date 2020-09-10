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Кабмин ждет от Рады отмены моратория на приватизацию

10.09.20 08:58 , Интерфакс-Украина
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Правительство в плане действий на 2020 год рассматривает приватизацию до конца года АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Одесский припортовый завод", единых имущественных комплексов ГП "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская", а также ЧАО "Президент-отель", если будет снят законодательный запрет на проведение аукционов по их продаже.

"Программа приоритетных действий правительства будет доработана с Минэкономики, Минфином, Минцифрою, ФГИУ с учетом, в том числе, принятых законов. В части приватизации - это учет того, что действует запрет согласно закону", – прокомментировала принятый Кабинетом министров в среду план приоритетных действий на 2020 год заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди в Facebook.

Она напомнила, что действует мораторий на продажу объектов большой приватизации на период карантина.

"Межведомственное согласование – сложный процесс, который иногда длится месяцами, поэтому акт был принят с доработкой, о чем было озвучено и на правительственном совещании и на заседании правительства", – отметила она.

По словам Панаиотиди, ведется работа с депутатами, чтобы полностью вернуть приватизацию.

Проект плана, обнародованный перед заседанием в среду, предусматривал задачу Фонду госимущества до конца года завершить продажу перечисленных выше объектов. В качестве обоснования для таких действий названы указы президента, принятые в сентябре и ноябре прошлого года.

Проект плана также предусматривал утверждение для 15 наибольших госкомпаний политики собственности, индивидуального плана мер по корпоративному управлению, ключевых показателей деятельности набсовета. Речь идет о НАК "Нафтогаз Украины", госконцерне "Укроборонпром", НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрзализныце", "Укрпоште", международном аэропорте "Борисполь".

В этом списке также Администрация морских портов Украины, НЭК "Укрэнерго", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Аграрный фонд", полиграфкомбинат "Украина", "Украэрорух", ГАК "Автомобильные дороги Украины" и "Оператор ГТС УКраины".

Как сообщалось, с началом коронакризиса Верховная Рада в марте этого года приостановила большую приватизацию, однако на минувшей неделе несколько смягчила запрет, фактически разрешив подготовку, и запретив непосредственно аукционы по продаже крупных приватизационных объектов.

МинПром

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