В августе Украина отправила на экспорт на 43,7% больше чугуна

В августе 2020 года украинские металлурги увеличили экспорт чугуна на 43,7% по сравнению с августом прошлого года – до 247,9 тыс. т. В денежном выражении экспорт чугуна вырос на 29,1% – до 70,3 млн долл.
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.
В январе-августе украинские металлурги увеличили выручку от экспорта чугуна на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го – до 582 млн долл.
В январе-августе метпредприятия экспортировали 2,05 млн т чугуна. Это на 30,7% больше, чем в январе-августе прошлого года.
Основной потребитель украинского чугуна – США (57,47%). Доля Китая в общем объеме экспорта украинского чугуна в январе-августе составила 22,87%. На третьем месте Турция – 7,03%.
Отметим, что в первой половине августа на всех региональных рынках наблюдался роста цен на передельный чугун. Причиной этому стали растущие котировки на лом, а также повышение спроса на плоский прокат.
По итогам 2019 года экспорт чугуна из Украины сократился на 23,8% по сравнению с предыдущим годом – до $801,9 млн. В натуральном выражении поставки чугуна за границу сократились на 14,2% – до 2,6 млн т.
В 2019 году больше половины чугуна Украина продала в США (58%). На втором месте по объемам поставок Италия (12,43%), на третьем – Турция (10,27%).