Законопроект об экологическом контроле отправлен на доработку

Профильный парламентский комитет отправил на доработку законопроект об экологическом контроле (№3091). Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.



"Комитет единодушно, практически единодушно признал, что этот законопроект достаточно сырой и требует очень серьезных изменений. Поэтому принято единогласное практически решение отправить его на повторное первое чтение, которое поможет его очень существенно переформатировать, и содержание существенно изменить. Потому что поправками этот законопроект исправить просто невозможно", - рассказал С.Магера.



Депутат напомнил, что положения законопроекта предоставляют чрезмерные полномочия экологической инспекции, что открывает возможности для масштабных коррупционных злоупотреблений и давления на бизнес со стороны контролирующего органа.



"Целесообразнее было бы полностью его отклонить. По количеству замечаний, которые наличествуют сегодня и у депутатов, и у ассоциаций, и у бизнеса, на то время, на которое рассчитывают соавторы проекта и отдельные депутаты, члены комитета, я сомневаюсь очень, что хватит времени (на доработку, - ред.)", - сказал С.Магера.



Напомним, ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.



В свою очередь в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле (№3091) создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.



МинПром

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