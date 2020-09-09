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Транзит сжиженного газа через Украину упал на 23%

09.09.20 16:31 , enkorr
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Объем транзита сжиженного углеводородного газа территорией Украины в январе-августе 2020 г. сократился на 23%, до 371 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (481 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 21%, до 309 тыс. т, через украинские порты — на 31%, до 61,7 тыс. т.

Свыше 97% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-августе 2020 г. его транзит сократился на 19,5%, до 362 тыс. т.

Транзит российского газа через порт Измаил в январе-августе составил 58,6 тыс. т, через Рени — 3,1 тыс. По сравнению с январем-августом 2019 г., транзит СУГ производства РФ через украинские порты уменьшился на 22%.

Остальные 303,4 тыс. т российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем — 209,8 тыс. т — направлен в Польшу, еще 52,47 тыс. т — в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию, Румынию и Молдову.

Как сообщал enkorr, в 2019 г. транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (1,1 млн т).

МинПром

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