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В Украине восстанавливается уровень потребления электроэнергии

09.09.20 16:15 , Укринформ
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Потребление электроэнергии в августе 2020 г. почти достигло прошлогоднего уровня. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрэнерго".

По оперативным данным, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе 2020 г. составило 9,364 млрд кВт-ч., что лишь на 0,01% меньше аналогичного периода прошлого года. Отмечается, шо динамика потребления электроэнергии в разрезе отраслей в 2020 году четко отражает влияние пандемии и связанных с ней общенациональных карантинных мероприятий на уровень потребления.

читывая тенденцию постепенного приближения потребления к уровню прошлогодних показателей, можно прогнозировать дальнейший рост потребления электроэнергии, связанный прежде всего с сезонностью (снижением температуры воздуха), а также частичной адаптацией отраслей экономики к работе в условиях карантина", - считают в "Укрэнерго".

По данным компании, из всех групп потребителей в августе рост потребления (на 5,7%) демонстрирует только население (2,643 млрд кВт-ч. в августе 2020 г. против 2,501 млрд кВт-ч. в августе 2019 г.). Зато промышленность использовала в прошлом месяце на 2,9% меньше электроэнергии, чем в августе 2019 г. (4187 млрд кВт-ч.).

Уменьшение электропотребления по сравнению с августом 2019 г. в промышленной группе фиксируется в машиностроительной отрасли (-12%), металлургии (-6%) и топливной отрасли (-3%). При этом возросло электропотребление в пищевой и перерабатывающей промышленности, химической и нефтехимической отраслях, производстве стройматериалов, которые потребили электроэнергии в августе 2020 года в среднем на 5% больше, чем в августе прошлого года.

"Укрэнерго"  - это оператор системы передачи с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины, передачи электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей, а также администратора коммерческого учета и администратора расчетов на рынке электрической энергии Украины.

МинПром

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