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Правительство собирается продлить мораторий на проверки бизнеса
09.09.20 15:51 , РБК Украина
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Кабинет министров Украины планирует продлить мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса. Мораторий будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина. Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2020 год, сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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