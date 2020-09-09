Правительство собирается продлить мораторий на проверки бизнеса Кабинет министров Украины планирует продлить мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса. Мораторий будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина. Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2020 год, сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.



Как отметил О.Немчинов, План приоритетных действий правительства на 2020 год был утвержден на очередном заседании Кабинета министров Украины 9 сентября.



"Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса", - говорится в одном из пунктов.



Отметим, в конце мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснение по мораторию на проверки бизнеса во время карантина. По данным министерства, под действие моратория подпадают не все виды хозяйственной деятельности.



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