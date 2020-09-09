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Для решения проблем бастующих шахтеров нужен трехсторонний диалог

09.09.20 15:32 , Первый Криворожский
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9 сентября члены Кабинета министров Украины во время планового заседания обсуждали ситуацию, сложившуюся в шахтах в Кривом Роге. Сейчас в городе бастуют 262 горняка Криворожского железорудного комбината. Горняки шахты "Октябрьская" остаются под землей уже седьмые сутки. К ним присоединились сотрудники "Родины" и "Терновской".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что он хочет видеть трехсторонний диалог между представителями профсоюза предприятия, руководством КЖРК и местной властью.

Криворожские шахтеры объявили забастовку, поскольку они не довольны условиями труда и низкими зарплатами. Также они возмущены отменой 1 и 2 льготных списков, по которым должны были выходить раньше.

"Поручили Государственной службе по вопросам труда проверить условия, в которых работают люди на предприятии, особенно по вопросам безопасности и их социальной защите. По данным людей и профсоюзов, там действительно ужасные условия труда, поэтому есть просьба провести проверку. Надеюсь, что в ближайшее время люди получат достойные условия труда, и конфликт будет исчерпан", - заявил Д.Шмыгаль. Он отметил, что сегодня первая заместительница министра экономики работает в Кривом Роге и пытается разобраться в сложившейся ситуации.

8 сентября депутаты Криворожского горсовета отправили обращение к президенту Украины, Кабмину, премьер-министру и ВРУ с требованием поручить уполномоченным органам провести проверки на шахтах КЖРК.

МинПром

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