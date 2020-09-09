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Польша предлагает заменить Северный поток-2 своим Балтик пайп

09.09.20 15:03 , Первый Деловой телеканал
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Если Германия откажется использовать строящийся газопровод "Северный поток-2", Польша обещает дать в использование свою газовую инфраструктуру. Об этом заявили в пресс-службе польского правительства.

"Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности", — говорится в сообщении.

Известно, что речь идет о газопроводе "Балтик пайп", который может стать связующим звеном между месторождением на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

В правительстве Польши прогнозируют завершить проект к октябрю 2022 года.

Напомним, что в Германии продолжают поддерживать стратегическую инициативу России завершить строительство газопровода "Северный поток-2". С такой речью в поддержку проекта недавно выступила премьер-министр федеральной земли Мекленбург Мануэла Швезиг, сообщает издание Deutsche Welle.

В своем сообщении чиновница указала, что "Северный поток-2" важен для Германии с точки зрения энергетической безопасности страны.

МинПром

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