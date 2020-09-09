Польша предлагает заменить Северный поток-2 своим Балтик пайп Если Германия откажется использовать строящийся газопровод "Северный поток-2", Польша обещает дать в использование свою газовую инфраструктуру. Об этом заявили в пресс-службе польского правительства.



"Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности", — говорится в сообщении.



Известно, что речь идет о газопроводе "Балтик пайп", который может стать связующим звеном между месторождением на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.



В правительстве Польши прогнозируют завершить проект к октябрю 2022 года.



Напомним, что в Германии продолжают поддерживать стратегическую инициативу России завершить строительство газопровода "Северный поток-2". С такой речью в поддержку проекта недавно выступила премьер-министр федеральной земли Мекленбург Мануэла Швезиг, сообщает издание Deutsche Welle.



В своем сообщении чиновница указала, что "Северный поток-2" важен для Германии с точки зрения энергетической безопасности страны.



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