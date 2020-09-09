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В сентябре Кабмин может утвердить локализацию производства в машиностроении

09.09.20 14:03 , Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины может в сентябре 2020 года одобрить постановление о введении механизма повышения степени локализации в госзакупках с применением обязательного критерия локализации производства в машиностроении.

Об этом говорится в проектах плана приоритетных действий правительства на 2020 год, который вынесен на заседание Кабмина 9 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что соответствующая задача ставится Минэкономики и Минстратегпрому.

В проекте плана действий Кабмина до октября этого года Минэкономики и Минстратегпрому ставится задача в соответствии с положениями закона о госзакупках утвердить примерную методику определения жизненного цикла товара для расширения эффективного участия украинских предприятий в госзакупках.

Ранее сообщалось, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, заявил о том, что локализация производства в машиностроении усилит кооперацию с международными партнерами. 

МинПром


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