В сентябре Кабмин может утвердить локализацию производства в машиностроении

Кабинет министров Украины может в сентябре 2020 года одобрить постановление о введении механизма повышения степени локализации в госзакупках с применением обязательного критерия локализации производства в машиностроении.
Об этом говорится в проектах плана приоритетных действий правительства на 2020 год, который вынесен на заседание Кабмина 9 сентября, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что соответствующая задача ставится Минэкономики и Минстратегпрому.
В проекте плана действий Кабмина до октября этого года Минэкономики и Минстратегпрому ставится задача в соответствии с положениями закона о госзакупках утвердить примерную методику определения жизненного цикла товара для расширения эффективного участия украинских предприятий в госзакупках.