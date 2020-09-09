САП официально сообщила защите о закрытии дела Роттердам+ из-за отсутствия состава преступления Специализированная антикоррупционная прокуратура официально сообщила стороне защиты о закрытии дела "Роттердам+" в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец, опубликовав в Facebook копию соответствующего постановления.



"Конец эпохи дела "Роттердам+". Теперь официально: мы, как защита, наконец, получили текст постановления о закрытии дела "Роттердам+", - сообщила И.Одинец.



Согласно опубликованной копии постановления прокуратуры в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.



Адвокат подчеркнула, что комиссионная экспертиза, в которую вошли все экспертные выводы стороны защиты и стороны обвинения не подтвердила причинение вреда или убытков от действия формулы.



"Экспертиза сделана за 2 недели в июле 2019 года "на коленках" экспертом СБУ и на основании которой были вручены подозрения, не подтвердилась. Сам эксперт, который, в том числе, был вовлечен в проведение комиссионной экспертизы в феврале 2020 - августе 2020 не подтвердил свои же выводы", - отметила И.Одинец.



Также согласно постановлению прокуратуры, разработка и принятие постановления НКРЭКУ о методике определения прогнозной ОРЦ, которая в медийном пространстве получила название "Роттердам+", была полностью законной и обоснованной, что, в том числе подтверждено решениями судов.



Впрочем, по словам адвоката, в НАБУ не хватает смелости признать несостоятельность своего расследования, поэтому детективы всячески пытаются "сохранить лицо".



"Признать перед обществом, что миллионы гривен налогоплательщиков, которые были потрачены на детективов и экспертизы потрачены на ветер, таким серьезным учреждением "не комильфо". Именно поэтому мы видим "предсмертные конвульсии" НАБУ в этом деле", - отметила И.Одинец.



Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.



11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.



Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.



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