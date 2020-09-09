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За 5 месяцев Иран нарастил производство алюминия на 70%

09.09.20 13:03 , Иран.ру
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В течение первых пяти месяцев текущего 1399 иранского года (20 марта - 21 августа) совокупный объем производства алюминиевых слитков в Иране составил 175 тыс. тонн, что на 70% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Согласно последним данным, опубликованным Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности, на долю ведущего производителя Иранской алюминиевой компании (IRALCO) пришлось около 80 000 тонн (45%) от общего объема производства, что на 6% больше, чем в прошлом году, сообщает Financial Tribune.

IRALCO - ведущий производитель алюминия в Иране. Завод, открытый в 1972 году, имеет производственную мощность 180 тыс. тонн в год.

За ним следуют Hormozal Aluminium Company и Almahdi Aluminium Company, которые имеют совокупный объем производства 66 тыс. тонн, что на 160% больше, чем в прошлом году, и Iran Alumina Company с производством 9 тыс. тонн алюминия, что на 307% больше, чем в прошлом году.

МинПром

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