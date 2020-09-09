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Украина осенью намерена начать переговоры по обновлению СА с ЕС

09.09.20 11:53 , Интерфакс-Украина
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Украина рассчитывает в сентябре начать переговоры с Европейским Союзом об обновлении Соглашения об ассоциации, свидетельствует проект плана Кабинета министров на 2020 год, который значится в повестке дня заседания правительства в среду.

Согласно ему, правительство в сентябре намерено разработать проект концепции и план обновления Соглашения.

Помимо этого документ предполагает создание в текущем месяце консультативно-совещательного органа для межведомственного диалога с бизнесом относительно обновления Соглашения.

Проект плана предполагает также расширение сфер сотрудничества аграрного диалога Украина - ЕС, в частности это должно привести в ноябре к расширению присутствия отечественной аграрной продукции на рынке ЕС.

Согласно плану, правительство также намерено поручить Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести консультации с бизнес-ассоциациями, товаропроизводителями для продвижения украинской продукции на рынке ЕС.

Как отметил министр экономики Игорь Петрашко в ходе Экономического форума 2020 в Польше, Украина ожидает договоренностей о начале переговоров о пересмотре Соглашения об ассоциации в 2021 году.

"Первоочередной задачей является не только дальнейшее углубление либерализации торговли, но и философии экономической части Соглашения в целом", - указало министерство в релизе в среду.

МинПром

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