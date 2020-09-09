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Руководители на местах не должны подвергать людей эпидемической опасности – Шмыгаль
09.09.20 12:05 , РБК Украина
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Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантинных ограничений. По его словам, действия отдельных представителей местной власти, которые призывают не выполнять требования карантина, часто имеют политическую цель. Об этом пишет РБК-Украина в материале "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".
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