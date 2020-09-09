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Руководители на местах не должны подвергать людей эпидемической опасности – Шмыгаль

09.09.20 12:05 , РБК Украина
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Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантинных ограничений. По его словам, действия отдельных представителей местной власти, которые призывают не выполнять требования карантина, часто имеют политическую цель. Об этом пишет РБК-Украина в материале "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

"Отдельно хочу напомнить, что каждый руководитель предприятия или учебного заведения, или другого учреждения, который принимает решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность. Итак, прошу руководителей на местах не подталкивать подчиненных на правонарушения и не подвергать своих земляков эпидемической опасности", - сказал премьер.

Напомним, в Офисе президента связали нарушения карантина в регионах "красной зоны" с приближением местных выборов.

МинПром

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