За полгода инвестиции в экономику Украины упали на треть За I полугодие 2020 года в экономику Украины было привлечено 163,78 млрд грн капитальных инвестиций, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.



Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-июнь 2020 года составляли 163,78 млрд грн (на 30,0% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). В частности, в промышленность было привлечено 63,26 млрд грн (на 37,2% меньше); в строительство — 20,68 млрд грн (на 22,9% меньше); в сельское , лесное и рыбное хозяйство — 14,54 млрд грн (на 44,5% меньше); в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 13,31 млрд грн (на 32,5% меньше); в транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность – 8,93 млрд грн (на 54,4% меньше); в области информации и телекоммуникации – 8,58 млрд грн (на 8,3% меньше); финансовой и страховой деятельности – 4,62 млрд грн (на 0,2% меньше); в операции с недвижимым имуществом – 7,74 млрд грн (на 34,3% меньше); в профессиональную, научную и техническую деятельность – 3,66 млрд грн (на 17,2% меньше).



Инвестиции в машины, оборудование и инвентарь составляли 33,1% от общей суммы капитальных инвестиций в экономику Украины за І полугодие 2020 года, в инженерные сооружения — 22,8%, в нежилые здания — 14,3%, в жилые здания — 11,9%, в транспортные средства – 8,3%, в программное обеспечение и базы данных — 3,0%, в права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии — 1,5%, в долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства — 1,2%, в землю — 0,4%, в другие материальные и нематериальные активы — 3,5%.



Собственные средства предприятий и организаций составили 69,0% от общего объема капитальных инвестиций, которые были привлечены в январе-июне 2020 года; кредиты банков и другие займы — 8,4%; средства местных бюджетов — 7%; средства населения на строительство жилья — 6,6%; средства государственного бюджета — 4,5%; средства иностранных инвесторов — 0,5%; другие источники финансирования — 4,0%.



Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.



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